Новий COVID-штам: ВООЗ збирається на екстрене засідання, а країни скасовують авіарейси з Африки

Мутація більш заразна.

Через новий штам коронавірусу сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я збереться на екстрене засідання.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 листопада.

Також читайте У ПАР виявили новий варіант коронавірусу: має багато мутацій і може бути більш заразним

Його виявили у Південно-Африканській республіці та у Ботсвані у понад восьми десятків хворих. Ця мутація є більш заразною та, ймовірно, вакцини можуть виявитися проти неї менш ефективними. Вчені наголошують, що новий варіант містить 32 мутації в шипованому білку.

Через новий штам влада Великої Британії напередодні запровадила карантин для мандрівників з низки африканських країн, а також заборонила звідти авіарейси. Крім того, сім африканських країн класифіковані Ізраїлем як "червоні" на тлі появи в їхньому регіоні нового COVID-штаму.

Новини світу: через новий штам коронавірусу ВООЗ збереться на екстрене засідання

Тим часом в Європі можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Європейське агентство з лікарських засобів вже схвалило застосування для них вакцини Pfizer-BioNTech. Крім того, розглянути можливість вакцинації дітей вже попросила експертів влада Франції. Нині ж там розгортають програму бустерних щеплень: додаткова доза вакцини стане доступною для всіх громадян віком від 18 років.

Як повідомлялося, у ВООЗ вважають, що подолати коронавірус допоможе сформований колективний імунітет. Побороти коронавірус і вийти з пандемії світу дозволить вакцинація проти COVID-19. Зокрема, до кінця поточного року року має бути щеплено 40% населення для формування колективного імунітету, до літа 2022 року – 70%.

Читайте також: