Нова хвиля коронавірусу може стати найсмертельнішою: прогноз лікаря

Також може спостерігатися дефіцит ліжок та медикаментів.

Нова хвиля коронавірусу може стати самою смертоносною. Через неї у лікарнях також з'явиться дефіцит ліжок.

Такий прогноз зробила завідувачка четвертим відділенням обласної інфекційної лікарні Львівської області Таміла Алексанян.

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“Мій особистий прогноз: ця хвиля буде найскладнішою та самою смертоносною. Ліжок у лікарнях не вистачатиме. Не вистачатиме кисню, медикаментів, лікарів. Виходячи з того, що відбувається в Європі та США, на нас чекає така сама стрімка хвиля”, — розповіла завідувачка.

Відмітимо, що штам коронавірусу "Омікрон" має трохи інші симптоми, ніж, приміром, "Дельта", які дуже схожі на звичайне ГРВІ.

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