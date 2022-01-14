Нова хвиля коронавірусу може стати найсмертельнішою: прогноз лікаря

Також може спостерігатися дефіцит ліжок та медикаментів.
Нова хвиля коронавірусу може стати самою смертоносною. Через неї у лікарнях також з'явиться дефіцит ліжок.
Такий прогноз зробила завідувачка четвертим відділенням обласної інфекційної лікарні Львівської області Таміла Алексанян.
“Мій особистий прогноз: ця хвиля буде найскладнішою та самою смертоносною. Ліжок у лікарнях не вистачатиме. Не вистачатиме кисню, медикаментів, лікарів. Виходячи з того, що відбувається в Європі та США, на нас чекає така сама стрімка хвиля”, — розповіла завідувачка.
Відмітимо, що штам коронавірусу "Омікрон" має трохи інші симптоми, ніж, приміром, "Дельта", які дуже схожі на звичайне ГРВІ.
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