Німеччина поступово скасовує всі COVID-обмеження

20 березня країна може скасувати всі обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Федеральний уряд Німеччини погодив скасування більшості пов’язаних з пандемією коронавірусу обмежень.

Про це повідомляє dpa.

Очікується, що процес скасування обмежень проходитиме поступово. А останні обмеження скасують з 20 березня 2022 року, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми можемо дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом, ніж в останні кілька тижнів", – сказав він.

Так, Німеччина має план з трьох пунктів, який передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів. Водночас експерти в галузі охорони здоров'я надалі закликатимуть людей носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Шольц також повідомив, що кампанія з вакцинації в Німеччині точно збережеться на наступні осінь та зиму. Канцлер наголосив, що зняття обмежень не означає скасування певних стандартів охорони здоров'я.

Нагадаємо, Канада від 28 лютого пом’якшить обмеження на в'їзд для повністю вакцинованих проти COVID-19 мандрівників.

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