Ніхто не знає, якими будуть віддалені наслідки щеплень від COVID-19 - лікар-імунолог

Ніхто не знає, якими будуть віддалені наслідки щеплень від COVID-19 - лікар-імунолог

Будь-яка вакцина може спровокувати аутоімунні або алергічні реакції, каже медик.

Людям, які вже один раз хворіли COVID-19, не варто поспішати вакцинуватися, а зробити тест на антитіла після хвороби.

Про це fakty.ua заявив імунолог, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика кандидат медичних наук Олег Назар.

"Вакцини від коронавірусу з'явилися нещодавно, і якими будуть віддалені наслідки щеплень, не знає ніхто. Будь-яка вакцина може спровокувати аутоімунні або алергічні реакції або посилити наявні, але практично довести це неможливо. Коронавірус сам по собі викликає аутоімунні процеси, які проявляються ураженням судинної стінки і тромбоцитів (тромбоваскуліт)", - відповів спеціаліст на питання, чи варто робити щеплення, якщо людина хворіла COVID-19 раніше.

За його словами, можливо, людям, які вже хворіли на коронавірус, досить одніє дози вакцини.

"У людини, яка вже хворіла "ковід", певний час тримаються антитіла. Але як довго - поки не знає ніхто. В імунології є правило: при високих специфічних антитілах (припустимо, до того ж коронавірусу), вакцину не використовуємо. Треба зробити паузу на два-три місяці і здати повторний аналіз. Рівень знизився - значить, пора робити цю процедуру. Вакцина стимулює імунну пам'ять і синтез нових антитіл", - додав лікар-імунолог.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

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