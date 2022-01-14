Невідомі розмістили погрози на сайті МОН України: фотофакт

Сайт МОН України зламали невідомі.
Сайт Міністерства освіти та науки України у ніч проти п'ятниці, 14 січня, зламали невідомі.
Про це інформує TСН.ua.
На порталі розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами.
Так, на сторінці на чорному тлі з'явилися перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині.
Нижче кіберзлочинці оприлюднили повідомлення, в якому стверджується, що усі особисті дані українців нібито "були завантажені до загальної Мережі".
"Усі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого, - йдеться у дописі. - Це Вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".
Раніше невідомі хакери зламали сайт Миколаївської ОДА, розмістивши на ньому символіку терористичної організації "ЛНР" та залишивши повідомлення.
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