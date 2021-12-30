"Нема інтересу влади": розробник української COVID-вакцини поскаржився на нестачу фінансування

За його словами, якщо все залишиться так як є, розробка далі "ніяк не просуватиметься".

Керівник Інституту біології клітин Національної академії наук, де займаються розробкою української вакцини від коронавірусу, заявив про відсутність фінансування й зацікавленості з боку держави.

Про це керівник Інституту, академік Андрій Сибірний розповів "Суспільному".

За його словами, науковцям потрібно було дослідити, чи захищають утворені білки від смерті через COVID-19 трансгенних мишей. Це дослідження мали б здійснювати в Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

"Не вдалося, бо Національний фонд досліджень України морочив нам голову пів року, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі, хоча жодної заборони на це немає", — стверджує Сибірний.

Також Сибірний говорить про нестачу фінансування і відмову МОЗ давати гроші на цей проєкт.

"Наше дослідження коштувало майже 300 тисяч євро. Щоб зробити вакцину, треба досліджувати на більших тваринах — ховрахах, приматах. Треба великі об’єми препаратів, треба інвестувати 300-500 мільйонів євро. Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв з МОЗ, вони кажуть: "Ми не будемо це фінансувати. Хай Фонд (Національний фонд досліджень — Ред.) цим займається", — каже академік.

Керівник Інституту вважає, що влада втратила інтерес до вітчизняної COVID-вакцини. За його словами, якщо все залишиться так як є, розробка "ніяк не просуватиметься".

"Був інтерес президента і прем’єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них нема", — додає Андрій Сибірний.

Своєю чергою головний державний санітарний лікар Ігор Кузін визнав, що українська вакцина перебуває на доволі ранніх етапах розробки. Проте запевнив, що "МОЗ підтримує цей напрямок як ключовий".

Раніше науковці повідомили, що української вакцини проти коронавірусу не буде.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за рік в Україні вже може бути власна вакцина від коронавірусу.

У березні 2021 року прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що українська COVID-вакцина з'явиться не раніше, ніж через 9-10 місяців.