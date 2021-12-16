"Тривожні ознаки": лікарка розповіла про небезпечні симптоми, які можуть зберігатися після COVID-19

"Тривожні ознаки": лікарка розповіла про небезпечні симптоми, які можуть зберігатися після COVID-19

Якщо у людини продовжується кашель і задишка, необхідно пройти комплексне обстеження.

У пацієнтів, які перехворіли на коронавірус без симптомів, через деякий час з'являється кашель і задишка.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла лікарка-пульмонолог вищої категорії, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

Якщо у людини після того, як вона перехворіла на коронавірус продовжується кашель і задишка, необхідно пройти комплексне обстеження. Щонайменше необхідно хоча б зробити рентген чи КТ.

“Задишка може бути пов’язана з низьким гемоглобіном, виникненням міокардиту, аритмії. Також серед її причин — розвиток фіброзу, бронхоспазм. Небезпечні тривожні ознаки, за яких слід негайно звернутися до лікаря: кровохаркання, різкий біль у грудній клітині, задишка, якої ще вчора не було, різке погіршення самопочуття, виділення гнійного зеленого мокротиння з поганим запахом. Такому пацієнту ми робимо повноцінне дослідження функції зовнішнього дихання, оцінюючи як швидкісні, так і об’ємні показники легень”, — наголосила Світлана Гук.

Нагадаємо, що ​​Закарпатська область лідирує за кількістю хворих на коронавірус в лікарнях.

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