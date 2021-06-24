"Не все так страшно, як нам здається": інфекціоніст спростував міфи про коронавірус "Дельта"

"Не все так страшно, як нам здається": інфекціоніст спростував міфи про коронавірус "Дельта"

За словами медика, особливої різниці між штамами коронавірусу немає.

Те, що новий штам коронавірусу "Дельта" є смертоносним та може вражати навіть тих, хто недавно перехворів - це міф.

Про це у Facebook повідомив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський.

Медик наголосив, що те, що штам "Дельта" є дуже небезпечним - це ще не доведено. Він зазначив, що особливої різниці між штамами коронавірусу немає.

"Набагато важливішим є те, на яке підґрунтя попадає вірус. Пацієнти з цілою низкою важких хронічних захворювань, особливо метаболічний синдром, цукровий діабет та серцево-судинні хвороби, хворіють важко. Але ця важкість обумовлена не штамом, а здатністю організму реагувати на вірусне навантаження та адекватно боротись з інфекцією", - зазначив Дубровський.

Медик також наголосив, що твердження про те, що новий штам коронавірусу вражатиме навіть тих, хто перехворів - це неправда.

"В питанні тих, хто не хворів, є певні моменти. Влітку ризик захворіти значно нижчий. Допомагають кліматичні особливості та великий імунний прошарок перехворілих, які вже не можуть розповсюджувати інфекцію. Проте ризик захворіти, хоча і невисокий, звісно є. А чи є принципова різниця, яким штамом захворіти гірше, наразі незрозуміло", - наголосив лікар.

Медик також додав, що ще достовірно невідомо, чи захищають вакцини від штаму "Дельта". А тому він порадив оздоровлювати свій організм.

"Найкращі ліки – це наш імунітет, який треба зміцнювати. Правильний активний відпочинок, профілактика хронічних захворювань та адресна допомога вразливим групам ризику. Ті люди, які протягом року не могли отримати повноцінну медичну допомогу мають змогу зараз надолужити втрачені можливості. Ендокринологічні, онкологічні, серцево-судинні та інші відділення зараз є пріоритетними в структурі надання допомоги", - написав Євген Дубровський.

Медик також зазначив, що не все так страшно, як здається та додав, що коронавірус мутуватиме і далі, бо це - неминучий процес.

Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії торік. Саме його називають причиною рекордного темпу поширення хвороби та показників смертності. За оцінками медиків, штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", який вперше виявили у Великій Британії. "Дельта" вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

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