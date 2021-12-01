Не виходити з дому і більше трьох не збиратися: в Німеччині ініціювали суворі заходи через COVID-19

Не виходити з дому і більше трьох не збиратися: в Німеччині ініціювали суворі заходи через COVID-19

Обмеження мають намір запровадити для невакцинованих громадян.

У четвер, 2 грудня, виконувачка обов’язків канцлера ФРН Ангела Меркель, яка залишає посаду, її наступник Олаф Шольц та представники урядів 16 федеральних земель обговорять плани посилення обмежувальних заходів для громадян, які не пройшли повного курсу вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє німецьке видання Focus з посиланням на проект рішення, підготовлений до переговорів.

За інформацією видання, невакцинованим громадянам дозволять відвідувати лише аптеки та супермаркети та зустрічатися у невеликих компаніях — до трьох осіб. На дітей до 14 років це правило не поширюється. Будуть закриті бари та клуби по всій країні.

Також читайте DW підготувала документальний фільм про канцлерку ФРН Анґелу Меркель: відео

Школи в Німеччині не закриватимуть, але масковий режим буде обов’язковим для учнів усіх класів.

Футбольні стадіони заповнюватимуть глядачами лише на 30 відсотків, а на культурні заходи заборонять впускати понад 5 тисяч людей одночасно.

Окрім того, оголошено про плани провести у Німеччині 30 мільйонів щеплень до кінця грудня.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан закликав невакцинованих німців робити щеплення від коронавірусу. Він заявив, що "до кінця зими кожен з нас або щепиться, або перехворіє, або помре".

Читайте також: