Не планує зупинятись: українець заявив, що він 18 разів вакцинувався від COVID-19 та пояснив, навіщо

Не планує зупинятись: українець заявив, що він 18 разів вакцинувався від COVID-19 та пояснив, навіщо

Чоловік заявляє, що він не планує зупинятися та хоче отримати 25 доз вакцин.

Українець заявив, що він 18 разів вакцинувався від коронавірусу заради того, щоб нібито отримати путівку до санаторію.

Про це повідомляють "Секретні матеріали" на телеканалі 2+2.

Чоловік заявив, що він вакцинувався від коронавірусу уже 18 разів. Як доказ, він показав дані про щеплення у системі Helsi.

Чоловік стверджує, що він вакцинується, оскільки нібито його сімейна лікарка пообіцяла помістити його до лікарні в Харкові, а за 20 дозу вакцини - дати путівку до санаторію. Сімейна лікарка чоловіка усе заперечує та заявляє, що не знає такого пацієнта. Проте в системі Helsi є дані, що горе-рекордсмен є її підопічним.

Одне із щеплень чоловік хотів зробити у Мукачеві Закарпатської області, проте там йому відмовили.

Лікарка Людмила Смоліна каже, що її шокувала така інформація, оскільки це може бути небезпечно.

"Якщо ці вакцини справжні, то це складно зрозуміти, навіщо він так робить", - каже лікарка.

А чоловік заявляє, що він не планує зупинятися та хоче отримати 25 доз вакцин. Наразі невідомо, як йому вдалося щепитися стільки разів.

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