Не міг без концентратора: як почувається чоловік, якому першому в Україні пересадили легені

Не міг без концентратора: як почувається чоловік, якому першому в Україні пересадили легені

57-річний Віктор Бабій уже сам піднімається сходами.

Чоловік, якому першому в Україні пересадили легені, уже піднімається сходами без задишки і зустрічає з роботи дружину. А ще три місяці тому навіть не виходив на вулицю, бо був залежний від кисневого концентратора.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 2 грудня.

57-річний Віктор Бабій сам прийшов на плановий огляд до лікарів. Каже - почувається добре, багато гуляє і робить дихальні вправи. Лікарі обстежили пацієнта і теж задоволені результатом.

Чоловікові пересадили легені у вересні. Він був на межі життя і смерті, десять років страждав від хронічної хвороби легень. Без кисневого концентратора не міг, на вулицю останні кілька років взагалі не виходив.

Донором для Віктора став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Трансплантація легень одна з найважчих. Орган донора має ідеально підходити реципієнту, і ризик відторгнення надвисокий. Тривала тоді операція півдоби. Легені пересаджували почергово. Вже за 6 годин після операції Віктор почав сам дихати, а на наступний день зробив перші кроки.

"Справи йдуть на краще, що не тиждень, то краще. Бігати не бігаю, але нормально ходжу, нормально дихаю, не то що я був прив’язаний до квартири, до кисню. Вдячний лікарям і людині, яка віддала свої легені, теж дуже дякую родині", - каже Віктор Бабій.

Як почувається 57-річний львів`янин, якому першому в Україні пересадили легені

Нагадаємо, незодавно столичні лікарі пересадили печінку від нерідного донора 16-річній дівчинці. У неї, окрім печінки, також майже не працюють нирки. Донорський орган, вперше в Україні, лікарі планували розділити і таким чином врятувати ще одну дитину. Але, на жаль, не змогли.

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