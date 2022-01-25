"Не кожна лихоманка це COVID": лікар Дубровський пояснив, як розрізнити симптоми грипу і коронавірусу

"Не кожна лихоманка це COVID": лікар Дубровський пояснив, як розрізнити симптоми грипу і коронавірусу

Лихоманка – це правильна захисна реакція нашого організму на вірусне вторгнення.

Люди зараз настільки налякані COVID-19, що перші ж прояви температури одразу сприймають за кінець світу.

Справді, нині багато людей хворіють, у тому числі дітей. Але, по-перше, не кожна лихоманка це COVID-19. А, по-друге, підвищена температура аж ніяк не є вироком.

Про це написав відомий київський лікар-інфекціонист Євген Дубровський у Facebook.

"Розберемось. Зараз бачимо і COVID-19, і грип. Симптоми дещо схожі, але є і різниця. Грип розпочинається яскраво, швидко. Одразу, з першого дня, висока температура. Виснаження, втрата апетиту, інтоксикація. І дуже швидко додається грубий вологий кашель. "Омікрон" поводить себе по-іншому. Спочатку біль у горлі, нежить, незначна температура, іноді помірний кашель та м'язевий біль у попереку. Все розвивається поступово", - пояснив він.

Які перші дії?

▪ По-перше, треба заспокоїтись. Та спокійно подивитись на стан організму.

▪ Якщо ситуація складна, є серйозні симптоми (втрата свідомості, судоми, блювання, зниження сатурації, лихоманка більше 39,5°C, яка довго не збивається жарознижувальними) - треба допомога. Звертайтесь швидко до лікаря, який вирішить, що робити та чи потрібна госпіталізація.

▪ Але, якщо перебіг не важкий, можна спокійно лікуватись в амбулаторних умовах.

▪ Перше, що треба згадати: лихоманка – це правильна захисна реакція нашого організму на вірусне вторгнення. Лихоманка допомагає одужати. Це не вирок. Не страшний смертельний симптом. Це наш перший необхідний захист. Тому фанатично збивати 37,5 немає ніякої потреби. Лише висока, патологічна лихоманка потребує корекції. Але і це треба робити з головою.

Прості правила

Рясне пиття;

зволоження повітря; промивання носа сольовими спреями;

сиропи від кашлю;

жарознижувальні;

спазмолітики;

легке поживне харчування.

Усього цього достатньо для лікування протягом перших кількох днів.

Літні люди нехай уважно стежать за своїми супутніми хворобами.

За цей час бажано зробити тести (безкоштовно, як обіцяють в сімейних амбулаторіях), аби чітко розуміти: це грип, COVID-19 чи якесь інше ГРВІ.

Навіщо? Щоб зберегти час та правильно розпочати лікування.

1. Це допоможе за необхідності швидко госпіталізувати пацієнта, куди потрібно без великих втрат часу. Особливо це стосується літніх людей.

2. Для лікування важкого COVID-19 або грипу є дієві противірусні препарати (не плутати з імуномодуляторами) для ранньої дії. Вони різні. І це дуже важливо.

Також не забуваймо, що кроворозріджувальні, які широко використовуються у лікуванні коронавірусу, категорично протипоказані під час грипу (сприяють сильним кровотечам).

"І пам'ятаймо: ті, хто вже перехворіли на COVID-19, навіть за умови повторного зараження "Омікроном", переносять його набагато легше, ніж перший раз. Це не безпідставні слова. Вони ґрунтуються на великих статистичних даних та неабияких власних практичних спостереженнях", - зазначив Дубровський.

Лікар радить не панікувати.

"Перші дні лікуйтесь спокійно та розсудливо. А за необхідності, вчасно звертайтесь за допомогою. Всім бажаю здоров’я та спокою", - підсумував він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) офіційно заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. Медична система вже готується до чергового навантаження через новий штам "Омікрон", появу якого вже підтвердили в багатьох регіонах нашої країни.

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