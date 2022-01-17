Не довезли до лікарні: в Одеській області від коронавірусу померла дитина

У лікарні дівчинці стало зле.
Коронавірусна інфекція стала причиною смерті дівчинки з Одеської області.
Про загибель дитини повідомляє місцеве видання "Думська".
Відомо, що 14-річна школярка жила в місті Ізмаїл Одеської області. Кілька днів тому дівчинка потрапила до місцевої інфекційної лікарні з симптомами пневмонії і підозрою на COVID-19.
У медзакладі стан хворої став погіршуватися. Медики прийняли рішення перенаправити дитину до дитячої лікарні в Одесі, проте не встигли. Дівчинка померла до вступу в приймальне відділення.
Нагадаємо, у Катарі від ускладнень COVID-19 померло тритижневе немовля.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.