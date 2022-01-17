Не довезли до лікарні: в Одеській області від коронавірусу померла дитина

Не довезли до лікарні: в Одеській області від коронавірусу померла дитина

У лікарні дівчинці стало зле.

Коронавірусна інфекція стала причиною смерті дівчинки з Одеської області.

Про загибель дитини повідомляє місцеве видання "Думська".

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Відомо, що 14-річна школярка жила в місті Ізмаїл Одеської області. Кілька днів тому дівчинка потрапила до місцевої інфекційної лікарні з симптомами пневмонії і підозрою на COVID-19.

У медзакладі стан хворої став погіршуватися. Медики прийняли рішення перенаправити дитину до дитячої лікарні в Одесі, проте не встигли. Дівчинка померла до вступу в приймальне відділення.

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