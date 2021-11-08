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Назвали регіон, який може першим залишити "червону" зону карантину

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Назвали регіон, який може першим залишити "червону" зону карантину

КМДА

У Херсонській області спостерігається покращення динаміки із захворюваністю.

Наразі 17 областей України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Від сьогодні до цього переліку додалася Волинь. Найближчим часом один з "червоних" регіонів може покинути цей список - йдеться про Херсонську область.

Про це на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у Херсонській області дещо покращується динаміка із COVID-19, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з "червоної" зони. Однак тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 в країні зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб.

Він зауважив, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше.

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