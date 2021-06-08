Науковці з'ясували, чому не всі люди хворіють на коронавірус

У більшості піддослідних, які легко, або безсимптомно перенесли коронавірус, виявили спільний ген.

У більшості людей, які інфікувались коронавірусом, але перенесли хворобу легко, або в безсимптомній формі, виявили ген HLA-DRB1*04:01. За словами вчених, люди з цим геном мають певний захист від важких форм COVID-19.

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Відповідне дослідження провели в університеті Ньюкасла у Великій Британії, пише Sciencedaily.

Науковці набрали кілька добровольців в чотири групи: без симптомів, з мінімальними симптомами, з яскраво вираженими симптомами та з важким перебігом COVID-19.

Під час дослідження вчені з'ясували, що ген HLA-DRB1*04:01 втирчі частіше зустрічається у людей, які перенесли коронавірус майже без симптомів і про інфікування дізналися тільки з аналізу на COVID-19.

За словами дослідників, цей ген зустрічається не у всіх жителів Землі, найчастіше він є у мешканців на півночі та заході Європи.

Тож вчені переконані, що населення європейського походження з більшою ймовірністю залишиться безсимптомним, але все ж буде заражати коронавірусною інфекцією сприйнятливі групи населення.

За словами лікаря Карлоса Ечеваррія з Інституту трансляційних і клінічних досліджень Університету Ньюкасла, результати роботи вчених дуже важливі, адже "можуть привести до генетичного тесту, який може вказати, кого першочергово потрібно вакцинувати.

Нагадаємо, вчені попередили про ще один важкий наслідок COVID-19.

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