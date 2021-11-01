Науковці назвали групу людей, які на 84% мають більший ризик померти від COVID-19

Американські науковці переконані, що люди, в яких діагностували онкологічні захворювання повинні щепитись та мати доступ до бустерної дози вакцини.

Науковці із США назвали групу людей, які на 84% мають більший ризик померти через коронавірус. Це - пацієнти з онкозахворюваннями, які останні три місяці проходили курс хіміотерапії.

Про це повідомляє sciencedirect.com.

Науковці із Техаського університету проаналізували дані 507 тисяч громадян США, які хворіли коронавірусом у 2020 році. Серед них у 14,3 тисячі людей діагностували онкологічні захворювання. Цю групу людей також поділили на дві підгрупи: які давно пройшли курс лікування та ті, які в останні три місяці проходили курс хіміотерапії.

Вчені встановили, що люди із онкологічними захворюваннями у 5 разів частіше помирають через COVID-19, ніж ті, хто ніколи не хворів раком. Також коронавірус особливо небезпечний для тих, які нещодавно пройшли курс лікування: у них на 20% підвищений ризик госпіталізації, а ймовірність смерті – на 75%.

Особливо небезпечний COVID-19 для тих пацієнтів, які за останні три місяці пройшли курс променевої чи хіміотерапії. Для них ризик смерті підвищений на 84%. Це медики пояснюють тим, що після лікування онкологічних захворювань організм виснажений та не може дати імунної відповіді.

Американські науковці додали, що люди, в яких діагностували онкологічні захворювання повинні щепитись та мати доступ і до бустерної дози вакцини.

Нагадаємо, вчені Швейцарії та Німеччини провели дослідження стосовно активності імунної системи залежно від часу доби і визначили, коли краще робити щеплення.

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