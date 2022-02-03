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На Закарпатті у більшості пацієнтів з коронавірусом симптоми "Омікрону"

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На Закарпатті у більшості пацієнтів з коронавірусом симптоми "Омікрону"

pixabay.com

У Мукачеві зараз розгорнули два відділення для хворих на COVID-19, в яких лікуються 80 людей.

У Мукачеві Закарпатської області більшість хворих на коронавірус мають симптоми штаму “Омікрон”.

Про це повідомили у пресслужбі Мукачівської міської ради.

Крім того, що зараз по всій Україні стрімко поширюється коронавірус, також збільшилася кількість хворих на ГРВІ та грип.

У міськраді уточнили, що більшість хворих, які потрапляють до медзакладів, мають симптоми штаму коронавірусу “Омікрон” із пошкодженням верхніх дихальних шляхів. У Мукачеві зараз розгорнули два відділення для хворих на COVID-19, в яких лікуються 80 людей.

"Метод профілактики один — щепитись. Всіх закликаю вакцинуватись, адже це збереже вас від важкого перебігу хвороби. Якщо вакцинований і захворів, він переносить хворобу набагато легше. В лікарні знаходиться у ковідних відділеннях не більше одного-двох відсотків щеплених.  Всі інше — невакциновані", — зазначив директор Лікарні святого Мартина  Євген Мешко.

Нагадаємо, що медики назвали вісім симптомів "Омікрону", які проявляються у перші дні.

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