На Волині в психлікарні стався спалах COVID-19: в медичній установі розгорнули "ковідний" стаціонар

На Волині в психлікарні стався спалах COVID-19: в медичній установі розгорнули "ковідний" стаціонар

На коронавірус захворіло 39 пацієнтів медустанови.

У Волинській обласній психіатричній лікарні зафіксували спалах коронавірусу. Через це в медичній установі уже розгорнули коронавірусний стаціонар.

Про це повідомила головна лікарка психлікарні Людмила Юрко, повідомляє volynnews.com.

За даними медикині, вперше коронавірусну хворобу в медустанові виявили 12 жовтня. Того ж дня лікарню включили у перелік закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з COVID-19 та розгорнули "ковідний" стаціонар на 50 ліжок. Станом на 18 жовтня COVID-19 підтвердили у 39 пацієнтів психіатричної лікарні, вони мають легку або середню форму важкості.

За даними Людмили Юрків, є хворі і серед персоналу лікарні, проте вони лікуються вдома. Це - 5-6 людей.

Також у тимчасовому ковідному стаціонарі КП «Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька» немає централізованого постачання кисню, заклад повністю забезпеченний кисневими концентраторами.

Нагадаємо, в МОЗ уточнили, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19.

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