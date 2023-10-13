На Сумщині зафіксували новий різновид штаму "Омікрон": які симптоми

Симптоми нового штаму відомі всім, хто вже перехворів на COVID-19.

Новий різновид штаму COVID-19 "Омікрон", який неофіційно називають Еріс, зафіксували на Сумщині.

Про це повідомили у Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Володимира Збаражського.

З його слів, Еріс швидко розвивається та обходить імунітет.

"Еріс викликає набагато більшу занепокоєність в епідеміологів. Він відрізняється додатковою мутацією шипового білка, яка дозволяє йому краще прикріплюватися до клітин дихальних шляхів, швидше поширюватися та уникати імунітету. Щоправда, на сьогодні ВООЗ оцінює ризик для громадського здоров’я як низький", - йдеться в повідомленні.

Симптоми Ерісу відповідають відомим симптомам COVID-19:

Лихоманка або озноб

Нежить

Задишка

Біль у м'язах або тілі

Головний біль

Нагадаємо, що вакцинацію проти коронавірусної інфекції в Україні можуть зробити обов'язковою для деяких категорій громадян, так званих груп ризику.

Крім того, стало відомо, що новий штам коронавірусу "Пірола" під кінець сезону превалюватиме в Україні. "Пірола" дуже швидко заміщує звичний штам "Омікрон", який наразі циркулює майже в усьому світі.

Новий варіант коронавірусу "Пірола" (BA.2.86), який вперше виявили в Ізраїлі, зʼявився у США, Данії та Британії. В Україні його випадків не зареєстровано.

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