На Рівненщині спалах коронавірусу: стрімко зростає кількість інфікувань і смертельних випадків

Серед кількості хворих на коронавірус в Україні лідирує Рівненщина. Там вже 5 летальних випадків і понад тисячу нових хворих лише за останній тиждень, повідомляють журналісти ТСН.

Такі показники на 30% більші за рівень захворюваності на COVID-19, порівнюючи з минулим тижнем, наголосили в місцевій ОВА.

Лікарі кажуть, зараз активно циркулює надзвичайно заразний штам “Омікрон”. Відтак закликають тих, хто має симптоми і підтверджений діагноз, утримуватися від походів до людних місць, бо хоч “Омікрон” за перебігом легший - однаково небезпечний, особливо для літніх людей або тих, хто має хронічні захворювання.

В області вакцинована лише половина населення і лише 10% робили бустерну дозу.

Нагадаємо, що вакцинація – єдиний дієвий спосіб захиститися від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Читайте також:

Лікар назвав 5 речей, які він ніколи не робить перед сном

Що таке моральна травма і як собі допомогти: поради психолога

Чоловік у сауні заразився небезпечною хворобою і тепер отримує за це гроші