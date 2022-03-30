На Прикарпатті двоє медиків сплатять майже 90 тисяч за підробку COVID-сертифікатів

На Прикарпатті двоє медиків сплатять майже 90 тисяч за підробку COVID-сертифікатів

Лікарі свою провину визнали.

В Івано-Франківську двоє медиків підробляли COVID-сертифікати: прокуратура підтримала обвинувачення.

Про це повідомили в прокуратурі Прикарпаття.

Зазначається, що лікар-терапевт і керівник однієї з амбулаторій сімейної медицини Рожнятівського району вносили неправдиві дані про нібито вакцинацію від коронавірусу до електронної системи охорони здоров’я України. Завдяки такій фіктивній імунізації вдалося згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію.

Обвинувачені визнали свою вину у вчиненні кримінального правопорушення. Прокурор скерував до суду угоду про визнання винуватості, яка судом затверджена. Кожному медикові призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 42 500 грн.

Як повідомлялося, у МОЗ дозволили відкривати флакон з COVID-вакциною для одного пацієнта. Тобто їм не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для щеплення. Кожна вакцина проти COVID-19 містить визначену кількість доз. Наприклад, у флаконі вакцини Moderna – 10 доз для первинного щеплення і 20 доз для бустера.