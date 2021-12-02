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На нас чекає щорічна вакцинація від COVID-19 протягом багатьох років - очільник Pfizer

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На нас чекає щорічна вакцинація від COVID-19 протягом багатьох років - очільник Pfizer

Associated Press

За словами гендиректора Pfizer, ревакцинація допоможе підтримати "дуже високий рівень захисту" від недуги.

Генеральний директор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що нам, найімовірніше, доведеться робити щорічні щеплення від COVID-19 протягом багатьох років.

Про це очільник Pfizer заявив в інтерв'ю BBC.

Він підкреслив, що такий крок допоможе підтримати "дуже високий рівень захисту" від COVID-19. Варто зазначити, він висловив таку думку до появи нового варіанту Omicron, який вперше виявили в Південній Африці.

Також він додав, наразі компанія працює над оновленим препаратом у відповідь на варіант Omicron. За його словами, він може бути готовий через 100 днів.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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