На Львівщині зростає кількість хворих на COVID-19: є підозри на новий штам

Від 1 до 7 серпня на Львівщині провели 477 досліджень на коронавірус, з яких 218 виявилися позитивними.

У лікарнях наразі перебувають 111 людей.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

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За весь період епідемії в області зафіксовано 308 071 підтверджений випадок COVID-19, з них 6 704 людини померли. Подолати недугу вдалося 300 896 жителям Львівщини.

Окрім того, наприкінці липня в Україні виявили новий штам коронавірусу "Омікрон" – ВА.5. Зі Львівщини відправили до Києва зразки тестів з підозрою на наявність цього нового штаму, а у Чернівцях виявлено вже дев’ять випадків захворювання, викликаного ним.

"В Європі та Україні фіксують зріст захворюваності на COVID-19. Більшість випадків спровоковані новим штамом ВА.4 або ВА.5, який відрізняється від інших штамів більшою заразністю. Вакцинація – єдиний надійний захист. Людина повинна отримати дві дози вакцини, як вакцинальний комплекс, а через шість місяців – зробити бустерну дозу. Також в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, старших 60 років і для хто, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться після чотирьох місяців після отримання першої бустерної дози", – зазначила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

Що відомо про новий різновид?

Підтип BA.5 штаму "Омікрон" вперше виявили у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року.

У травні цього року у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 такими, що викликають занепокоєння.

Станом на 17 липня підтип ВА.5 штаму "Омікрон" виявляють у більш ніж 75% зразків, відібраних у пацієнтів із COVID-19 у США та майже у 80% зразків у Великій Британії.

У середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими – одразу після первинного штаму "Омікрон".

За даними ВООЗ, на тлі поширення підтипу ВА.5 в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей.

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