На Львівщині поширюється штам коронавірусу "Дельта+": яка ситуація в регіоні

На Львівщині поширюється штам коронавірусу "Дельта+": яка ситуація в регіоні

Усі хворі отримують лікування у стаціонарі.

У Львівській області у понад 70 осіб виявили штам коронавірусу “Дельта+”. Усі вони перебувають у стаціонарах.

Про це з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса пише "Укрінформ".

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За словами медика, цей штам виявився надзвичайно контагіозним, через що він здатний заразити більшу кількість людей. Перші симптоми хвороби у людини з'являються протягом п'яти днів після контакту з інфікованим.

“За даними Центру контролю і профілактики хвороб, штам “Дельта+” на Львівщині підтвердили у понад 70 осіб. Всі ці люди знаходяться на стаціонарному лікуванні. Штам надзвичайно контагіозний. Відповідно при незначних контактах хворий може заразити велику кількість осіб, а з моменту контакту до появи клінічних симптомів минає від трьох до п’яти днів”, — підкреслив Орест Чемерис.

Натомість Львівська область вже цього тижня може вийти з “червоної” карантинної зони. Проте зробити це можливо лише після засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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