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На Львівщині поширюється штам коронавірусу "Дельта+": яка ситуація в регіоні

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На Львівщині поширюється штам коронавірусу "Дельта+": яка ситуація в регіоні

Associated Press

Усі хворі отримують лікування у стаціонарі.

У Львівській області у понад 70 осіб виявили штам коронавірусу “Дельта+”. Усі вони перебувають у стаціонарах.

Про це з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса пише "Укрінформ".

За словами медика, цей штам виявився надзвичайно контагіозним, через що він здатний заразити більшу кількість людей. Перші симптоми хвороби у людини з'являються протягом п'яти днів після контакту з інфікованим.

“За даними Центру контролю і профілактики хвороб, штам “Дельта+” на Львівщині підтвердили у понад 70 осіб. Всі ці люди знаходяться на стаціонарному лікуванні. Штам надзвичайно контагіозний. Відповідно при незначних контактах хворий може заразити велику кількість осіб, а з моменту контакту до появи клінічних симптомів минає від трьох до п’яти днів”, — підкреслив Орест Чемерис.

Натомість Львівська область вже цього тижня може вийти з “червоної” карантинної зони. Проте зробити це можливо лише після засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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