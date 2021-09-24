На Івано-Франківщині від коронавірусу померло немовля: інфікована мати відмовлялася від госпіталізації

На Івано-Франківщині від коронавірусу померло немовля: інфікована мати відмовлялася від госпіталізації

Попри позитивний тест на на COVID-19 вагітна жінка не звернулася до медиків, а до пологів лікувалася вдома.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, у пологовому будинку в місті Коломиї (Івано-Франківська область) померла новонароджена дівчинка.

Про цей випадок повідомив директор Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Руслан Савчук місцевому виданню “Галка”.

За його словами, 26-річна вагітна жінка відчула нездужання і звернулася у місцевий медичний заклад, де їй зробили швидкий тест на COVID-19. Результат аналізу показав наявність коронавірусу, пацієнтку одразу скерували в обласний перинатальний центр. Однак від госпіталізації жінка відмовилася. Вона самостійно зробила ПЛР-тест у приватній лабораторії і, попри те, що він виявився позитивним, знову не звернулася до медиків, а лікувалася вдома.

Повторний ПЛР-тест у приватній лабораторії показав у вагітної жінки негативний результат, а через два дні вона поступила у пологовий будинок у Коломиї та народила дівчинку.

Як розповів Роман Савчук, одразу після народження стан дитини різко погіршився, її перевели у реанімацію через важкі дихальні розлади (діагноз — вроджена пневмонія) та підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Попри всі намагання лікарів, немовля померло того ж дня. Посмертний аналіз показав наявність у новонародженої дитини вірусу COVID-19.

Нагадаємо, раніше в Українському гуманітарному інституті повідомили, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання