На Івано-Франківщині у викладачів навчальних закладів виявили підроблені ковід-сертифікати

На Івано-Франківщині у викладачів навчальних закладів виявили підроблені ковід-сертифікати

Щодо них відкрили кримінальні провадження.

На Івано-Франківщині у викладачів навчальних закладів виявили підроблені сертифікати про проходження вакцинації.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався одразу у декількох навчальних закладах Коломиї. Виявили фейкові ковід-документи працівники міського центру первинної медико-санітарної домопоги, які перевіряли міжнародні сертифікати вакцинації, надані їм адміністраціями навчальних закладів.

“Йдеться про відсутність їхніх даних про вакцинацію в електронній системі охорони здоров’я. Також печатки та підписи лікарів не відповідають дійсності. В ході слідчих дій поліцейські вилучили підроблену документацію та розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 358 (“Використання завідома підробленого документа”) КК України. Поліцейські Івано-Франківщини й надалі працюватимуть над виявленням фактів використання підроблених документів”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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