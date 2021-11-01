На Дніпропетровщині коронавірус забрав життя двох відомих чиновників

Один із них був фермером, інший – позаштатним радником губернатора.
У Дніпропетровській області від коронавірусної інфекції за останні кілька днів померли двоє чиновників.
Про це пише "Дніпро оперативний".
Так, від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, помер радник голови Дніпропетровської обладміністрації та депутат Павлоградської райради 49-річний Олег Паршин.
Крім того, коронавірус забрав життя депутата Дніпропетровської обласної ради 60-річного Володимира Роя.
Відмітимо, що Дніпро у лідерах захворюваності на коронавірус — за добу 867 нових випадків.