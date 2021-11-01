На Дніпропетровщині коронавірус забрав життя двох відомих чиновників

На Дніпропетровщині коронавірус забрав життя двох відомих чиновників

Один із них був фермером, інший – позаштатним радником губернатора.

У Дніпропетровській області від коронавірусної інфекції за останні кілька днів померли двоє чиновників.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Також читайте Вакцинація проти коронавірусу: який час доби найкраще підходить для щеплення

Так, від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, помер радник голови Дніпропетровської обладміністрації та депутат Павлоградської райради 49-річний Олег Паршин.

Крім того, коронавірус забрав життя депутата Дніпропетровської обласної ради 60-річного Володимира Роя.

Днепр оперативный

Відмітимо, що Дніпро у лідерах захворюваності на коронавірус — за добу 867 нових випадків.

Новий пік коронавірусу – як стримати вал хворих без впровадження тотального локдауну | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання