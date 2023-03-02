Мутований штам коронавірусу "Кракен" зафіксований ще у двох областях України

Штам зареєстрували вже у шести регіонах.

Мутацію вааріанту штаму коронавірусу Omicron XBB.1.5, відомий як "Кракен", виявили ще у двох областях України: на Львівщині та Черкащині.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров`я.

Наголошується, що у пацієнтів мутацію підтвердили за результатом секвенування.

"Секвенування підтвердило варіант Omicron XBB.1.5 ще у двох областях країни - Черкаській та Львівській. Завдяки роботі секвенатора та команди наших фахівців вдалося опрацювати майже тисячу зразків", - розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.

До слова, "Кракен" зафіксували вже у 6 областях: Сумській, Закарпатській, Тернопільській, Одеській, Черкаській та Львівській.

Наглошується, що штам передається від людини до людини швидше, ніж "Омікрон". Втім, має легки перебіг хвороби. Медики радять вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на "Кракен" зареєстрували наприкінці січня 2023 року на Сумщині. Чоловік уже одужав, його стан був середньо важким.

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