МОЗ змінило змішані схеми вакцинації від COVID-19: як відтепер їх можна комбінувати

МОЗ змінило змішані схеми вакцинації від COVID-19: як відтепер їх можна комбінувати

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

В Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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"Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23.12.2021 були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2976 від 31 грудня 2021 року", - зазначили у відомстві.

Згідно з цього рішення, можливі наступні схеми використання різних вакцин:

Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)

Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)

Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)

В Україні змінили схеми вакцинації від коронавірусу / Міністерство охорони здоров’я України

У міністерстві додають, інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Також, як зауважують в МОЗ, рекомендується жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Зокрема, йдетья про те, що слід надавати перевагу мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ, яким дозволив щепитися бустерною дозою людям від 60 років. Оновлені схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Варто зазначити, в Україні відкрито запис на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Аби записатися на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, слід перейти за посиланням та обрати місце, дату і час щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.