МОЗ встановило ліміти кількості щеплень в Україні: кожна область отримає індивідуальне завдання

МОЗ встановило ліміти кількості щеплень в Україні: кожна область отримає індивідуальне завдання

В областях, які потрапили до "червоної" зони, кількість щеплень зросла вдвічі.

МОЗ встановило цільові показники щодо кількості вакцинованих від COVID-19 — 1,5 млн щеплень у всій Україні на тиждень. Кожна область отримала індивідуальні завдання відповідно до своїх можливостей.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, і вже затверджені", — зазначив міністр охорони здоров'я, Віктор Ляшко.

За його словами, окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених рівнів охоплення вакцинацією.

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Після того, як Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області потрапили до "червоної" зони, вони вийшли у лідери вакцинацій першою дозою за добу. Кількість щеплень там зросла вдвічі.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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