МОЗ віднесло Херсон до "помаранчевої" зони: у міськраді в поширенні "брехні" звинувачують ЗМІ

МОЗ віднесло Херсон до "помаранчевої" зони: у міськраді в поширенні "брехні" звинувачують ЗМІ

За словами в.о. заступника міського голови Херсона, у МОЗ наразі з'ясовують це питання.

Показники Херсонської області, за даними МОЗ, другу добу відповідають "помаранчевій" зоні карантину. Натомість у Херсонській міській раді це називають "помилкою".

Таку заяву зробив в.о. заступника Херсонського міського голови Роман Головня. Відео опублікували на сторінці міськради 10 січня.

Посадовець записав відеозвернення до містян та журналістів, які, на його думку, поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності. "Сьогодні й вчора (10 і 9 січня – ред.) Мережею ширилася інформація, що Херсон і Херсонська область перейшли до помаранчевої зону епідемічної небезпеки. Така інформація не відповідає дійсності", – сказав Головня.

Він запевняє, що Херсон та Херсонська область за показниками, які вони фіксують, перебувають на межі "жовтого" та "зеленого" рівнів епіднебезпеки. Він наголосив, що жоден "показник не говорить про те, що Херсонську область потрібно перевести до помаранчевої зони епіднебезпеки".

Також Головня додав, що в області та у МОЗ наразі з'ясовують, чому на сайті міністерства вказана така інформація.

Нагадаємо, 9 січня Міністерство охорони здоров'я нібито через погіршення ситуації з коронавірусом перевело Херсон та область до "помаранчевої" зони карантину. За добу, як свідчать дані відомства, ситуація не зміниліся і місто та область залишилися у "помаранчевій" зоні. За опублікованою інформацією МОЗ, у Херсонській області перевищена динаміка рівня госпіталізацій – 60% за норми 50%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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