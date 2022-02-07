МОЗ скоротило термін лікування COVID-19: коли можна виходити з самоізоляції

МОЗ скоротило термін лікування COVID-19: коли можна виходити з самоізоляції

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати.

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни, згідно з якими було скорочено тривалість лікування від коронавірусу та період самоізоляції.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

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Тепер повторне тестування на наявність в організмі COVID-19 можна проводити вже через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. У МОЗ наголошують, що йдеться саме про тестування методом ПЛР.

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати.

Крім того, достроково завершити самоізоляцію можна за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату ПЛР-тестування.

Слід зазначити, що МОЗ змінило також вимоги до повторного проведення тестування. Відтак, тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який підтверджено експрес-тестом на антиген, при цьому основною умовою є попередній контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше експрес-тест підтверджував захворюваність лише в тому разі, коли в особи були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також відтепер МОЗ буде інакше відслідковувати випадки контактів з COVID-хворими. Так, в "червоній" зоні тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Такими контактами вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Водночас ті, хто отримав повний курс щеплення та бустер, вважатимуться контактами низького ризику.

Нагадаємо, в Україні станом на 7 лютого через ситуацію з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 18 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, чотири - у "жовтій".

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