МОЗ розробляє спецдовідки для людей, які мають протипоказання до вакцинації від Covid-19

МОЗ розробляє спецдовідки для людей, які мають протипоказання до вакцинації від Covid-19

Міністрество має у планах об'єднати усі наявні медичні протипокази щодо вакцинації в один документ.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що МОЗ розробляє спеціальну довідку для людей, яким не можна вакцинуватись від коронавірусу.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Рада” сьогодні, 21 жовтня.

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За його словами, Міністрество має у планах об'єднати усі наявні медичні протипокази щодо вакцинації в один документ.

"Наразі частина з них міститься у наказах відомства, частина - в інструкції до використання вакцини. На сьогодні вони зводяться в один документ, цього тижня він буде оприлюднений", - зазначив Кузін.

Ігор Кузін зауважив, що також розроблять окрему форму довідки, в якій буде міститися інформація про наявність медичних протипоказів.

"Це для того, щоб ті люди, які мають медичні стани, при яких вони не можуть вакцинуватись, мали змогу отримати такий висновок, аби вони змогли користуватись послугами з перевезення згідно з новими карантинними обмеженнями”, - пояснив він.

Коли таку спецдовідку зможуть отримати українці, Кузін не уточнив.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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