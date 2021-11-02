МОЗ оновив карантинні зони в Україні: де найгірша ситуація з COVID-19

МОЗ оновив карантинні зони в Україні: де найгірша ситуація з COVID-19

Сім областей наразі є "помаранчевими".

В Україні через поширення коронавірусу станом на 2 листопада дві області відповідають "жовтій" зоні, в одній з них погіршується показник завантаженості ліжок з киснем. "Червоній" зоні епідемічної небезпеки

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, наразі 15 областей та місто Київ та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем до "червоної" зони карантину належать: м. Київ Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області.

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У "помаранчевій" зоні опинилися Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. "Жовтими" є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська. Але на Закарпатті показник завантаженості ліжок з киснем становить 56,6%, тобто наближається до максимуму 65%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, у трьох регіонах, які першими потрапили до "червоної" зони, ситуація з COVID-показниками починає покращуватися.

Нагадаємо, 1 листопада, Київ перейшов до "червоної" зони і посилює обмеження. Що заборонено від 1 листопада, читайте тут.

Також стало відомо, як довго може тривати посилений карантин у Києві.

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