МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 19 регіонів

МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 19 регіонів

Три області "помаранчеві".

Станом на суботу, 20 листопада, 19 регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Найсуворіші обмеження діють у Києві та у 18 областях. На "червоному" рівні перебувають:

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Вінницьква область

У "помаранчевій" зоні наразі залишається три області: Закарпатська, Полтавська і Харківська.

Найменш суворі обмеження у трьох "жовтих" областях: Тернопільській, Кіровоградській та на Буковині.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.

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