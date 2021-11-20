Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 19 регіонів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 19 регіонів

Associated Press

Три області "помаранчеві".

Станом на суботу, 20 листопада, 19 регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Найсуворіші обмеження діють у Києві та у 18 областях. На "червоному" рівні перебувають:

  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область
  • Вінницьква область

У "помаранчевій" зоні наразі залишається три області: Закарпатська, Полтавська і Харківська.

Найменш суворі обмеження у трьох "жовтих" областях: Тернопільській, Кіровоградській та на Буковині.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.

Читайте також: 

Міністр Віктор Ляшко про прогнози щодо епідситуації та як відбувається вакцинальна кампанія

Міністр Віктор Ляшко про прогнози щодо епідситуації та як відбувається вакцинальна кампанія
Наступна публікація