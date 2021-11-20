МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 19 регіонів

Три області "помаранчеві".
Станом на суботу, 20 листопада, 19 регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину.
Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
Найсуворіші обмеження діють у Києві та у 18 областях. На "червоному" рівні перебувають:
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
- Вінницьква область
У "помаранчевій" зоні наразі залишається три області: Закарпатська, Полтавська і Харківська.
Найменш суворі обмеження у трьох "жовтих" областях: Тернопільській, Кіровоградській та на Буковині.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.
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