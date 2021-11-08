МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 17 регіонів

П'ять областей "помаранчеві".
Станом на ранок понеділка, 8 листопада, в Україні 17 регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Найсуворіші обмеження діють у 16 областях та в столиці. Список "червоних" регіонів:
- м. Київ
- Херсонська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Хмельницька;
- Чернігівська;
- Львівська;
- Волинська області.
На "жортому" рівні епідеміологічної небезпеки три області: Закарпатська, Тернопільська і Кіровоградська.
Обмеження "помаранчевої" зони діють у п'ятьох регіонах: Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській і Чернівецькій областях.
До слова, протягом минулої доби 7 листопада найбільший рівень захворюваності на 100 тис. населення зафіксовано в Сумській (1301 випадок), Херсонській(1155) і на Хмельницькій областях (1063). Найменший показник у "жовтій" Кіровоградській області - 211 випадків.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало. Крім того, було госпіталізовано 3 532 особи, а 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.