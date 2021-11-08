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МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 17 регіонів

МОЗ оновило карантинні зони: "жовті" лише три області, "червоні" - 17 регіонів

Associated Press

П'ять областей "помаранчеві".

Станом на ранок понеділка, 8 листопада, в Україні 17 регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я. 

Найсуворіші обмеження діють у 16 областях та в столиці. Список "червоних" регіонів: 

  1. м. Київ
  2. Херсонська;
  3. Одеська;
  4. Запорізька;
  5. Донецька;
  6. Дніпропетровська;
  7. Сумська;
  8. Миколаївська;
  9. Рівненська;
  10. Житомирська;
  11. Івано-Франківська;
  12. Київська;
  13. Луганська;
  14. Хмельницька;
  15. Чернігівська;
  16. Львівська;
  17. Волинська області. 

На "жортому" рівні епідеміологічної небезпеки три області: Закарпатська, Тернопільська і Кіровоградська.

Обмеження "помаранчевої" зони діють у п'ятьох регіонах:  Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській і Чернівецькій областях.

До слова, протягом минулої доби 7 листопада найбільший рівень захворюваності на 100 тис. населення зафіксовано в Сумській (1301 випадок), Херсонській(1155) і на Хмельницькій областях (1063). Найменший показник у "жовтій" Кіровоградській області - 211 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало. Крім того, було госпіталізовано 3 532 особи, а 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

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