МОЗ оновило графік вакцинації від COVID для кожного регіону України

Найбільше за добу було зроблено 193 тис. щеплень.

Міністерство охорони здоров'я встановив рівень виконання цільових показників COVID-вакцинації в кожній області за дорученням влади.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що протягом тижня в Україні можуть робити до 1,5 млн щеплень.

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Доручення підписав глава МОЗ Віктор Ляшко і направив його до виконання.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яке цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели здатність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацієє", - наголосив міністр.

До слова, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли в лідери щеплень першою дозою на добу. Кількість щеплень збільшилася вдвічі. Слід зауважити, що найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Як повідомлялося, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ використання бустерної - третьої дози вакцини проти COVID. Ревакцинальну дозу рекомендуватимуть лише для найбільш уразливих груп населення: медиків та соціальні працівників, які контактують з групами ризику, зокрема, літнім людьми.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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