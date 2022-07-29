МОЗ дозволило другий "бустер" в Україні: скільки діє, хто може отримати і якою вакциною робити щеплення

Інтервал для щеплення має становити щонайменше чотири місяці після першої бустерної дози. У МОЗ для другої ревакцинації рекомендують використовувати мРНК-вакцину (Comirnaty/Pfizer).

Про це завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ Олександр Заіка розповів в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 29 липня.

"Інтервал між першим і другим "бустером" є рекомендований і становить не менше чотирьох місяців. Для другої ревакцинації ми також рекомендуємо використовувати мРНК-вакцину (тобто вакцину Comirnaty/Pfizer). Вона є доступною в Україні. Ми уже отримали в межах механізму Covax", - сказав він.

За його словами, "бустерні" сертифікати діють 9 місяців. Особам, які є вразливими до хвороб, МОЗ дозволило робити другу бустерну дозу раніше ніж за 4 місяці. Ті, хто не підпадають під протипоказання, не можуть раніше зробити другу ревакцинацію.

"Ми говоримо про необхідність базового курсу - це два щеплення. Потім ми говоримо про необхідність першого "бустеру" не раніше ніж через 6 місяців. І чотири місяці - це рекомендований інтервал між першим та другим "бустером", - додав Заіка.

Другу бустерну дозу вакцини проти коронавірусу можуть отримати:

люди віком від 60 років;

люди, які проживають в установах з догляду за людьми похилого віку;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією;

Нагадаємо, в Україні виявили новий "Омікрон". Про те, чи він відрізняється від попереднього і що з вакциною - читайте ТУТ.

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