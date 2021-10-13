МОН рекомендує достроково призупинити навчання у школах

З огляду на погіршення ситуації з COVID-19 у навчальних закладах пропонують оголосити осінні канікули на тиждень раніше.

Міністерство освіти і науки України звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл — зокрема, оголосити дострокові осінні канікули.

Про це повідомив у середу, 13 жовтня, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет

Відповідно до рекомендації МОН, у загальноосвітніх закладах осінні канікули можуть розпочатися від понеділка,18 жовтня. Однак дату початку канікул школи мають право визначити самостійно.

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"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними, визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти. А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій Міносвіти", - наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, в Івано-Франківську та в деяких інших містах уже прийнято рішення про те, що школярі підуть на осінні канікули на тиждень раніше.

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