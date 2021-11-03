Мітинг антивакцинаторів у Києві: інфекціоністка не змогла дістатися на роботу до ковідних хворих

Мітинг антивакцинаторів у Києві: інфекціоністка не змогла дістатися на роботу до ковідних хворих

На її думку, те, що відбувається під урядовими будівлями, — сюр.

У Києві через мітинг антивакцинаторів, які прирівнюють масову імунізацію населення до фашизму, на роботу не змогла дістатися інфекціоністка Станіслава Гапонова.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.

“Це не просто дно. Це щось неймовірне. Спершу не повірила своїм очам. Придивилася — таки-так. Сотні молодих, працездатних людей вийшли вранці робочого дня на мітинг проти вакцинації. Це сюр. Я, інфекціоністка, не можу доїхати на свій прийом, де я лікуватиму людей від ковіда, а деяких відправлятиму в стаціонар, бо мені перекрили дорогу антивакцинатори”, — написала жінка.

Вона також додала, що її батько, якому 80 років, хоче зробити третю дозу вакцини. В той час як 30-річні українці мітингують під стінами урядових будівель проти імунізації населення, яка може побороти коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, що у Києві антивакцинатори відзначилися дивною витівкою: вони розвернули автомобіль із бочкою.

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