Мітинг антивакцинаторів у Києві: інфекціоністка не змогла дістатися на роботу до ковідних хворих

На її думку, те, що відбувається під урядовими будівлями, — сюр.
У Києві через мітинг антивакцинаторів, які прирівнюють масову імунізацію населення до фашизму, на роботу не змогла дістатися інфекціоністка Станіслава Гапонова.
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.
“Це не просто дно. Це щось неймовірне. Спершу не повірила своїм очам. Придивилася — таки-так. Сотні молодих, працездатних людей вийшли вранці робочого дня на мітинг проти вакцинації. Це сюр. Я, інфекціоністка, не можу доїхати на свій прийом, де я лікуватиму людей від ковіда, а деяких відправлятиму в стаціонар, бо мені перекрили дорогу антивакцинатори”, — написала жінка.
Вона також додала, що її батько, якому 80 років, хоче зробити третю дозу вакцини. В той час як 30-річні українці мітингують під стінами урядових будівель проти імунізації населення, яка може побороти коронавірусну хворобу.
Нагадаємо, що у Києві антивакцинатори відзначилися дивною витівкою: вони розвернули автомобіль із бочкою.
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