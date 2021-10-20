"Місця є на кладовищі": Комаровський розповів, що може статися з нещепленими українцями (відео)

За його словами, в лікарнях вже немає вільних ліжок.

Ця осінь може стати останньою для українців, які нехтують вакцинацією від коронавірусу. Так вважає дитячий лікар Євген Комаровський.

Емоційне відео медик опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.

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"Красива осінь. Але для багатьох, схоже, це остання осінь цього року і взагалі в житті. Те, що лікарні забиті — м'яко сказано. Якщо хтось із депутатів говорить, що місця в лікарні ще є — він бреше. Місця є на кладовищі. В реанімаціях 99% пацієнтів не щеплені", — зазначив Євген Комаровський.

За його словами, в українців з'явилася нова проблема: ті, хто вже купив фейковий сертифікат вакцинації, тепер хочуть зробити справжнє щеплення, але вже пізно.

Медик закликав українців не вестися на антивакцинальну кампанію, а йти в центри і робити щеплення від коронавірусної інфекції. В іншому випадку це може "погано закінчитися", додав Комаровський.

Нагадаємо, що у Львові від коронавірусу померла багатодітна мати, яка була категорично проти вакцинації.

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