Місця в лікарнях Херсона переповнені, а пацієнтів з COVID-19 везуть до сусідніх міст

Місця в лікарнях Херсона переповнені, а пацієнтів з COVID-19 везуть до сусідніх міст

Лікарні у місті не можуть приймати хворих.

У Херсоні ситуація з СOVID-19 критична: ліжка для хворих у медустановах заповнені майже на 100%, тому пацієнтів госпіталізують до сусідніх населених пунктів.

Про це повідомив у відеозверненні у Facebook в. о. заступника міського голови Роман Головня.

"Проводиться госпіталізація до найближчих лікарень, зокрема, це місто Олешки і наразі відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", — уточнив чиновник.

З його слів, кисню для хворих на сьогодні поки вистачає.

Зазначимо, що першою стала "червоною" Херсонська область. Найжорсткіші карантинні обмеження там почали діяти від 15 жовтня.

"Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Через карантинні обмеження не виходять маршрутки, а на зупинках громадського транспорту - довгі черги.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: як минув перший день в "червоній" зоні в Херсонській області

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