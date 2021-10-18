Місця в лікарнях Херсона переповнені, а пацієнтів з COVID-19 везуть до сусідніх міст

Лікарні у місті не можуть приймати хворих.
У Херсоні ситуація з СOVID-19 критична: ліжка для хворих у медустановах заповнені майже на 100%, тому пацієнтів госпіталізують до сусідніх населених пунктів.
Про це повідомив у відеозверненні у Facebook в. о. заступника міського голови Роман Головня.
"Проводиться госпіталізація до найближчих лікарень, зокрема, це місто Олешки і наразі відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", — уточнив чиновник.
З його слів, кисню для хворих на сьогодні поки вистачає.
Зазначимо, що першою стала "червоною" Херсонська область. Найжорсткіші карантинні обмеження там почали діяти від 15 жовтня.
"Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Через карантинні обмеження не виходять маршрутки, а на зупинках громадського транспорту - довгі черги.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.