Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус

Очільник оборонного відомства перебуває на самоізоляції, але в “робочому режимі”.

Міністр оборони України Олексій Резніков вдруге від початку пандемії COVID-19 отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив увечері у вівторок, 8 лютого, на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він поповнив статистику українців, у яких цього дня виявили захворювання на COVID-19. “Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадки коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж”, - написав міністр.

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Резніков зауважив, що перебуває на самоізоляції, але “в робочому режимі”. “Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам звʼязку робочий режим безперервний 24/7”, — написав Олексій Резніков.

Окрім того, він зазначив, що новий штам завдяки вчасній вакцинації не так важко переноситься, як під час першої хвилі.

Вперше Олексій Резніков захворів на COVID-19 у листопаді 2020 року. Тоді хвороба також минала без ускладнень.

Свій пост у соцмережі міністр оборони супроводив фотографією своєї домашньої кицьки у медичній масці. “Рися не хворіє, але маскового режиму дотримується!” - пожартував міністр.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який 3 лютого отримав позитивний тест на коронавірус, всього за чотири дні одужав від COVID-19.

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