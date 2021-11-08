Мінекономіки планує підтримувати бізнес у "червоних" зонах — законопроєкт уже готують

Уже найближчим часом проєкт закону буде поданий до Верховної Ради

Міністерство економіки готує законопроєкт про підтримку бізнесу в облястях, які входять до "червоної" зони.

Про це провідомила пресслужба глави держави.

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Під час селекторної наради 8 листопада під головуванням Президента України Володимира Зеленського учасники зібрання обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, темпи вакцинації, забезпечення лікарень киснем та підтримку бізнесу в умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Таким чином, президент наголосив на необхідності підтримувати бізнес, який продовжує працювати у "червоних" зонах.

"Міністерство економіки України готує відповідний законопроект, і найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада МОЗ оновило карантинні зони. Відтепер до "жовтого" списку входять всього три області, а "червоними" тепер є аж 17 регіонів.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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