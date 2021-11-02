Мер Івано-Франківська хоче влаштувати масову вакцинацію людей від коронавірусу на стадіоні

Мер закликав організувати 20 медичних бригад для нового пункту вакцинації.

В Івано-Франківську розгорнуть пункт вакцинації проти коронавірусу на стадіоні "Рух". Відповідне доручення дав мер міста Руслан Марцінків.

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"Дав доручення на 2 поверсі стадіону "Рух" зробити пункт щеплення. Я хочу, щоб в п’ятницю там була масова вакцинація. І організувати треба нормально, щоб люди могли зробити нормальну чергу, з дистанціями і всім необхідним. І до останнього охочого могли отримати вакцину", - написав мер на своїй сторінці у Facebook.

Таке рішення Марцінків пояснює тим, що саме зараз "з’явився величезний запит людей на вакцинацію". Також мер заявив, що міськрада готова заплатити кожному медику і закликав організувати 20 медичних бригад для нового пункту вакцинації.

"Якщо треба – залучити 20 медичних бригад. Щоб люди не стояли в чергах цілий день і не брали штурмом пункти щеплень. Кошти медикам заплатимо. Треба показати, що цей процес може бути нормально організований", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська під час оперативної наради дав доручення виплатити премію у 100 тисяч гривень першій жінці в об’єднаній територіальній громаді, яка завагітніє після вакцинації. Таким чином Марцінків хотів розвіяти міф про те, що щеплені від COVID-19 не можуть завагітніти. Невдовзі близько ста жінок, які завагітніли після вакцинації, почали вимагати від мера обіцяні 100 тисяч. У відповідь Марцінків заявив, що його обіцянка про 100 тис. премії була лише жартом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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