Майже півтори тисячі осіб з фейковими COVID-сертифікатами прийшли за справжньою вакциною на Закарпатті

Майже півтори тисячі осіб з фейковими COVID-сертифікатами прийшли за справжньою вакциною на Закарпатті

Серед них — медики, держслужбовці, освітяни та військові.

До центру анонімної вакцинації в Ужгороді прийшли по вакцинацію проти коронавірусу понад 1400 людей з підробленими COVID-сертифікатами.

Про це пише видання Zaxid.net з посиланням на заяву лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова.

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Як зазначає лікар, за весь період роботи анонімного кабінету вакцинації, щеплення від ковіду отримали 1420 людей, які мали просто папери, які є підробленими.

"Ми переконали цих людей зробити все правильно, і зараз у них є і щеплення, і їхні дані внесені у систему. Із тих, хто до нас звернувся, були, зокрема, 202 медпрацівники, 107 держслужбовців, 370 освітян, 20 підприємців, 65 військових, а також 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад. Ці всі люди мали підроблені папери і для медичної системи вони не були вакцинованими, хоча мали так званий сертифікат", — розповів Петров.

Він повідомив, що у власників фейкових сертифікатів знаходили свідоцтва і білого, і жовтого кольору, і навіть угорські підроблені документи з неробочими QR-кодами. Всього 9 людей дали згоду і вказали персональні дані, яких не було в системі.

Лікар-інфекціоніст розповідає, що більшість охочих отримати справжню вакцину боялися звертатися по справжню, адже вважали, що їхні дані вже внесені до електронних реєстрів, хоча насправді це було не так.

Нагадаємо, анонімний центр вакцинації на Закарпатті працює цілодобово, але найбільше клієнтів - у нічний час. Їхні імена ніде не фігурують, тож використані вакцини формально просто списують.

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