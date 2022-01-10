"Мабуть, цей вірус не зникне": у Moderna говорять про необхідність четвертої дози вакцини

"Мабуть, цей вірус не зникне": у Moderna говорять про необхідність четвертої дози вакцини

Гендиректор Moderna вважає, що ефект бустерних доз вакцин почне зменшуватись найближчими місяцями, і людям може знадобитися нова доза.

Четверте щеплення від COVID-19 може знадобитися для більшості людей вже наступної осені через зниження імунітету.

Про це заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель, інформує Medicinenet.

За його словами, ефект бустерних доз вакцин почне зменшуватись найближчими місяцями, і людям може знадобитися нова доза.

"Я вважаю, що нам знадобляться бустерні дози восени 2022 року і пізніше", — сказав Бансель. Він додав, що людям старшого віку або людям із супутніми захворюваннями може знадобитися щорічний бустер протягом багатьох років.

"Ми говоримо, що, мабуть, цей вірус не зникне. Нам доведеться із цим жити", — підсумував гендиректор Moderna.

Зазначимо, що генеральний директор Moderna — не єдиний, хто виступає за необхідність другої бустерної дози. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет нещодавно сказав, що четверта доза вакцини проти COVID-19 збільшує вироблення антитіл у п'ять разів. Тим часом, в Ізраїлі схвалили четверте COVID-щеплення для медпрацівників і людей від 60 років.

Нагадаємо, що в Україні дозволили бустерну вакцинацію проти COVID-19.

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