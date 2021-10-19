Людям ампутують ноги: медики назвали небезпечне ускладнення COVID-19

Коронавірус призводить до утворення тромбозів, через які пацієнти втрачають кінцівки.

У Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам із коронавірусом. Це сталось через те, що в інфікованих стались ускладнення - виникли тромбози.

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Про це повідомили в КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова".

Хворі потрапили у COVID-відділення лікарні із тяжким перебігом хвороби. Згодом до коронавірусу додались ще і симптоми тромбозу. Медики наголошують, що зараз вірус стає агресивнішим і це не чергові "жахалки".

Фото: КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова.

"COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування. Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках", - йдеться у повідомленні.

Фото: КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова.

Фахівці наголошують, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, але після повного одужання. У зоні ризику ті, які хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти із зайвою чи ті, які палять.

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