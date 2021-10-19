Людям ампутують ноги: медики назвали небезпечне ускладнення COVID-19

Коронавірус призводить до утворення тромбозів, через які пацієнти втрачають кінцівки.
У Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам із коронавірусом. Це сталось через те, що в інфікованих стались ускладнення - виникли тромбози.
Про це повідомили в КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова".
Хворі потрапили у COVID-відділення лікарні із тяжким перебігом хвороби. Згодом до коронавірусу додались ще і симптоми тромбозу. Медики наголошують, що зараз вірус стає агресивнішим і це не чергові "жахалки".
"COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування. Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках", - йдеться у повідомленні.
Фахівці наголошують, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, але після повного одужання. У зоні ризику ті, які хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти із зайвою чи ті, які палять.
Нагадаємо, професор розповів, чим відрізняється "Дельта" і який штам буде домінувати в Україні.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.