Люди вмирають від COVID-19 та різних захворювань: яка ситуація в моргах Харківської області

Люди вмирають від COVID-19 та різних захворювань: яка ситуація в моргах Харківської області

За словами обласної влади, ситуація в моргах — напружена.

У Харківській області морги працюю в напруженому режимі. На загальну завантаженість впливають жертви коронавірусної інфекції, а також інші летальні випадки.

Про це повідомив заступник губернатора Харківської обладміністрації Михайло Черняк, пише "Об'єктив".

"Ми кожен день бачимо кількість померлих людей. Померлих і з офіційно підтвердженим COVID-19 в лікарнях, і тих, які померли вдома. Більш того, ніхто не скасував загальну летальність. Люди вмирають від різних причин, не тільки від COVID-19 і теж надходять в морги, або в морги судмедекспертизи. Тому, безумовно, морги працюють в напруженому режимі", — підкреслив Михайло Черняк.

Він також додав, що єдиний діючий засіб, який може захистити від коронавірусу — це вакцинація.

Нагадаємо, що ця осінь може стати останньою для українців, які нехтують вакцинацією від коронавірусу. Так вважає дитячий лікар Євген Комаровський.

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