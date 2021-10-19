"Люди, схаменіться": лікарка зі Львова розповіла моторошну історію про важкохвору на COVID-19 матір трьох дітей

"Люди, схаменіться": лікарка зі Львова розповіла моторошну історію про важкохвору на COVID-19 матір трьох дітей

Усі родичі важкохворої 40-річної жінки були проти вакцинації.

У Львові через спалах коронавірусу медики змушені працювати понаднормово. Проте кількість невакцинованих хворих постійно зростає.

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Про це у Facebook написала завідувачка відділу анестезіології та інтенсивної терапії Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець.

Медикиня зазначила, що зараз у Львові велика летальність серед хворих на коронавірус. Більшість людей, які потрапляють у лікарню, невакциновані. Також Наталія Матолінець розповіла моторошну історію про матір трьох маленьких дітей, яку медики вже двічі за день реанімували.

"Ми боремося за самий мізерний шанс її врятувати. Але вся її родина проти вакцинації. Люди, схаменіться! Медики вже не витримують! Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних", - наголосила Наталія Матолінець.

Нагадаємо, у Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам із коронавірусом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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